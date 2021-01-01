شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري تنمية بشرية: كورونا له إيجابيات ولا داعي للإحباط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام صالح، استشاري التنمية البشرية، خبير العلاقات الأسرية، إنه يجب علينا خلال جائحة كورونا أو أي أزمة طرح الحلول ومحاولة علاجها بدلا من إبداء المخاوف الإحباط.

وأضاف صالح خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الجمعة، أن فيروس كورونا له إيجابيات كما له سلبيات، أبرزها أنه وجهنا نحو الاهتمام أكثر صحيا وعائليا، ونصح بالاستفادة واستغلال الوقت بالقراءة وتعلم أمر جديد.

وأكد أن تقبل الواقع أمر مهم جدا خلال جائحة كورونا لمحاولة التعايش معها، لافتا إلى أن إنكار الواقع كرفض فكرة وجود الفيروس من الأساس أو التخوف منه بشكل مبالغ أمر خاطئ.

وتابع أنه يجب تقبل الواقع وأن الجائحة أمر إلهي نسلم بها، لافتا إلى أنه مر على البشرية كل 100 عام تقريبا وباء جديد وبات جزءً من الحياة ويمر مع الوقت.