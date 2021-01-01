شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بالعام الجديد.. «البيئة» تصمم شجرة ميلاد صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم فريق التوعية الطلابية بوزارة البيئة تصميمًا جديدًا لشجرة الكريسماس بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

وقال الفريق إن الشجرة مكونة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد، كراتين بيض، وكرتون الفويل، كراتين قديمة، علب لبن مستهلكة، مع تزيينها بالسلوفان وفروع الشجر.

يأتي ذلك فى إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.