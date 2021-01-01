شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكشف خريطة المشروعات التنموية بالمحافظة عام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة انتهت من مشروعات خدمية وتنموية منفذة خلال عام 2020 أبرزها محور عدلي منصور، وكوبري مزلقان المديرية، ومجمع الصناعات بتكلفة تجاوزت 800 مليون جنيه، وعدد 50 مدرسة (إنشاء وإحلال وتجديد )، وتأهيل مخر سنور، والانتهاء من تطوير الجزء العلوي من كورنيش النيل، وعدد من محطات الصرف الصحي بالقرى.

وأضاف أن أجندة الحكومة في العام الجديد في بني سويف 2021 البدء في تنفيذ مشروعات تنموية جديدة منها منطقة الصوبات الزراعية على مساحة 51 ألف فدان، وإنشاء كورنيش جديد من الناحية الشرقية، وتطوير الجزء السفلي من كورنيش النيل بتكلفة تتعدى الـ 200 مليون جنيه، وإنشاء محور الفشن التنموي بطول 41 كم كأكبر محور تنموي بالصعيد، وإدراج كهف سنور ضمن الحركة السياحية المصرية.