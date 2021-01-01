شكرا لقرائتكم خبر عن «سرقة ميكروويف واستخدام مواسير الصرف للهرب».. معاقبة طلاب في جامعة بني سويف (قائمة الجزاءات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن الشؤون القانونية بالجامعة انتهت من توقيع 21 جزاء على طلاب وطالبات بالمدينة الجامعية تراوحت العقوبات ما بين الفصل لمدة 15 يوما والإنذار للطلاب والطالبات لخروجهم عن مقتضى الواجب الذي يجب أن يكونوا عليه.

وأشار إلى ان هناك تحقيقات تجرى من جانب الشؤون القانونية مع 6 طلاب كسروا أحد النوافذ بالمدينة الجامعية للخروج منها لشراء مستلزمات لهم والعودة مرة أخرى من الشباك المكسور، كما أنهم استخدموا مواسير الصرف للخروج من المدينة وتمكن الأمن الإدارى بالمدينة من الإمساك بهم وتحرير مذكرة وتقديمها إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها.

وقال رئيس جامعة بنى سويف إنه تم مجازاة 4 طلاب بالمدينة الجامعية بالإنذار بالفصل لقيامهم بسرقة «ميكرويف» من مطبخ المدينة، كما تم فصل طالبة «ج.س.ع» بسبب محاولتها منع دخول الطلاب إلى مدرج لمدة 15 يوما، ومجازاة الطالبة «م.م.ع» بعقوبة الإنذار بالفصل لتعديها بالالفاظ على مشرف الأمن.

وأوضح أن طالبة بكلية الحقوق أساءت استخدام شبكة التواصل الاجتماعى وقات بنشر بوستات مسئية ضد جامعتها وتم مجازاتها بالإنذار بالفصل بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، ومجازاة 3 طلاب بالمدينة الجامعية بالإنذار بالفصل بسبب تاخير دخول عن مواعيد المدينة الجامعية التابعة للجامعة، ومجازاة طالبة بكلية العلوم ذوى الاحتياجات الخاصة بعقوبة الإنذار بالفصل بسبب اعتراضها على الأمن الإدارى للتفتيش، ومجازاة طالبة بكلية السياسة والاقتصاد بنفس العقوبة، وتدعى «ص.ع. س، لخوجها من المدينة الجامعية بدون تصريح، واضاف رئيس الجامعة أن أحد الطلاب بكلية الحقوق حاول الدخول إلى المدينة الجامعية باستخدام كارنيه بديل غير كارنيه وتم التحقيق معه وتبين أن الكارنيه لأحد زملائه وليس كارنيه الجامعى وتم توقيع عقوبة الانذار بالفصل في حالة تكرارها.

وقال رئيس الجامعة إن أجهزة الأمن الإدارى بالجامعة تمكنت من ضبط طالب قبل دخوله إلى المدينة الجامعية يدعى «ع.م» بحوزته «ماكينة لف سجائر» وتم التحقيق معه وتوقيع عقوبة الانذار بالفصل، كما تم التحقيق مع طالب يدعى «ع.ع.» تعدى على مشرف الأمن أثناء دخوله بدارجة نارية، ومجازة الطالب بالفصل لمدة اسبوعين، ومجازاة 5 طلاب تم ضبطهم أثناء خروجهم بالتغذية من المدينة الجامعية مخالفين اللوائح والتعليمات وتوقيع عقوبة الإنذار بالفصل والتحقيق مع 5 طلاب عادوا متاخرين عن مواعيد الدخول للمدينة الجامعية بالانذار بالفصل.