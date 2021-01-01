شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهربائي عن محطة محولات منيا القمح لـ 4 ساعات لأعمال الصيانة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية، أنه سيتم فصل محطة محولات منيا القمح كلياً من الساعة الرابعة صباحاً حتى الساعة السابعة صباحاً غداً السبت، وذلك لأعمال النظافة الشاملة لجميع مهمات المحطة المذكورة من داخل تفريع جهد 66 كف، حسب تعليمات التحكم الإقليمي بالقناة وطبقاً لبرنامج نظافة المحطات الشهري.

وأفاد بيان للشركة، أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل: «منطقة اللاسلكي ش المدارس، مدرسة الزراعة، الشونة، ميدان المنسي، ميت يزيد، والوحدة المحلية بالسعديين، سنهوا، ميت سهيل، النعامنة، الحميدية، والوحدة المحلية بشلشلمون، والوحدة المحلية بسنهوت، والوحدة المحلية بالصنافين، والوحدة المحلية بالعزيزية، والوحدة المحلية بكفر ابراش، والبركاوي، والخشة، الشرابية، والمناصرة، والوحدة المحلية بميت جابر، والبلاشون».