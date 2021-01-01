شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 671 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، إدارة الخدمات بالمديرية، بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي، وشرطة المسطحات المائية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، خلال شهر ديسمبر الماضي بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت جهود الحملات عن تحرير 7 محاضر مخالفة وضـبط 761 عبوة لـ 68 صنف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأخري محظور تداولها بيطريا.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.