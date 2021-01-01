شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشهد أعلى معدل تشغيل منذ عودة الطيران بـ 75 رحلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران اليوم الجمعة ١ يناير أعلى معدل تشغيل منذ استئناف حركة الطيران في الأول من شهر يوليو الماضي، وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وفترة الأجازات.

من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية اليوم الجمعة، بتشغيل ٧٥ رحلة جوية بمعدل ٥٠ رحلة دولية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، جوانزو، جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، لارناكا، لندن، باريس، دوالا، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونخ، نيويورك، چوبا، برلين، ڤيينا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، عمان، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، بغداد، كازابلانكا، تونس، و١٨ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و٧ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ٤٩٩٧ راكب.

وتلتزم مصر للطيران، بتطبيق خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.