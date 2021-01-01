مصر للطيران: اليوم.. أعلى معدل تشغيل منذ عودة الحركة في يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، أن اليوم الجمعة هو أعلى معدل تشغيل منذ استئناف حركة الطيران في الأول من شهر يوليو الماضي، وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وفترة الإجازات، إذ يتم نقل حوالي خمسة آلاف راكب.

وقالت الشركة في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم تشغيل 75 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة إلى كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت ، جوانزو، جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، لارناكا، لندن، باريس، دوالا، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونخ، نيويورك، چوبا، برلين، ڤيينا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، عمان، عنتيبي، نيروبي، أديس آبابا، أربيل، بغداد، كازابلانكا ، تونس)، و ١٨ داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) ، و ٧ شحن جوى، لنقل خمسة آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس ، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .