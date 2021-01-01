شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أزهري: الإهمال في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا معصية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الشيخ عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة قضية إيمانية يثاب عليها الشخص.
وأشار النجار، خلال استضافته مع الإعلامي محمد جاد مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، إلى أن الله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر من الأطباء والحكومات في تلك الحالة، مضيفا أن مخالفة أمرهم معصية.
وتابع أن الإنسان عندما يُهمل في الأخذ بالأسباب والإجراءات الاحترازية فهو يرتكب بذلك معصية، مستشهدا بالآية القرآنية «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ».
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