شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار بأسعار اللحوم محليا.. والكيلو يبدأ بـ 115 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار اللحوم البلدية، استقرار في السوق المحلي اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر الكيلو البتلو ما بين 115 إلى 160 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 90 إلى 180 جنيهًا وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 85 إلى 170 جنيها.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 100 إلى 160 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 105 إلى 185 جنيهًا وهو الأعلى سعرًا في السوق المحلي.