شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تشارك بـ«under water heritage» للبحث عن الآثار الغارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تشارك من خلال مركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق، برئاسة الدكتور عماد خليل، في مشروع خاص بالتراث الثقافي الغارق «Under water heritage» للميناء الشرقي بالإسكندرية.

وأوضح أن الموقع يحتوي على كنوز وآثار تعود لألاف السنين وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو وبعض الشركاء الأوروبيين لدعم هذا المشروع الثقافي والأثري الهام.

وأكد قنصوة أن هذا المشروع سيعد نقلة نوعية للسياحة بمدينة الإسكندرية، وسيعيد اكتشاف الواجهة السياحية للمدينة مرة أخرى، لافتاً أن جامعة الإسكندرية لها دور كبير والكثير من الإسهامات في حماية مواقع التراث المغمور بالمياه في الإسكندرية من خلال إمتلاكها نخبة من الأساتذة والعلماء المتخصصين في هذا المجال.