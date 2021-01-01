شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية..الطماطم بـ 4جنيهات للكيلو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، تباين اليوم الجمعة ، حيث سجل سعر الأرز بين ٦ إلى ٧ جنيه ، و الزيت الخليط بين ١٥ إلى ١٩ جنيه ، والسكر يتراوح بين ٧.٠٠ إلي ٨.٠٠ جنيهات.
فيما سجلت الطماطم ٤ جنيه للكيلو، والبطاس 3 جنيهات، والبصل ٨ جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام ، والفلفل البلدي بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيه ، والباذنجان الأبيض 5 جنيه .
وسجل الكنتالوب ٥ جنيهات ، والتفاح السكري 23 جنيها، و الموز البلدي 12 جنيه ، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
138,062
-
تعافي
112,105
-
وفيات
7,631
كانت هذه تفاصيل خبر تباين أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية..الطماطم بـ 4جنيهات للكيلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.