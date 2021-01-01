شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الإستهلاكية..الطماطم بـ 4جنيهات للكيلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، تباين اليوم الجمعة ، حيث سجل سعر الأرز بين ٦ إلى ٧ جنيه ، و الزيت الخليط بين ١٥ إلى ١٩ جنيه ، والسكر يتراوح بين ٧.٠٠ إلي ٨.٠٠ جنيهات.

فيما سجلت الطماطم ٤ جنيه للكيلو، والبطاس 3 جنيهات، والبصل ٨ جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام ، والفلفل البلدي بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيه ، والباذنجان الأبيض 5 جنيه .

وسجل الكنتالوب ٥ جنيهات ، والتفاح السكري 23 جنيها، و الموز البلدي 12 جنيه ، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.

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