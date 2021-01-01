شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور ..«البلطي» يبدأ من 14 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور استقرار، اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار الأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته ما بين 14 إلى 15.50 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.

وسجل سعر فيليه البلطي بين30 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي 70 إلى 90 جنيهًا، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و100جنيه.

فيما سجل سعر الجمبري المجمد 90 جنيهًا، أما القراميط فبلغت 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 48 جنيهًا، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.