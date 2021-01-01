شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور.. والرمان بـ ٤ جنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الفاكهة بسوق العبور، تباين خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الموز البلدي ٩.٠٠ جنيهات، والبلح الرملي ٤.٠٠ والأسود ٨.٥٠ جنيه والبرحي ٢٦ جنيها، والتفاح الأحمر من ١٤ إلى ١٩ جنيهًا والأخضر من ١٢ إلى ٢٤ جنيها، والأصفر من 15 إلى ١٨، والموز المستورد ٢٦ جنيها.

وسجل العنب البلدي ٦.٠٠ جنيهات، والعنب البناتي ١٠ والكنتالوب ٤ جنيهات، والمانجو نعومي 20، والكمثرى 15 إلى ١٨ جنيهًا، والخوخ 35 جنيها، والبرتقال اليوسفي ٤ والتين 6.5، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه.

فيما سجل سعر المانجو الزبدية ١٧ جنيها، والبرقوق ١٦ جنيها، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان ٤ جنيهات إلى ٧.5 والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “«لعويسي وتيمور» ٢٦ جنيها.