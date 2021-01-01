شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات في سوق العبور.. والملوخية 2 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجعت أسعار الطماطم من ما بين ١.٢٥ و١.٧٥ جنيه للكيلو، والبطاطس من ٠.٧٥ قرش إلى ١.٠٠ جنيه، والبصل من ٢ إلى ٤.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٥٠ جنيه، والفاصوليا ما بين ٢.٧٥ إلى ٣.٥٠ جنيه، والفلفل الرومي بـ٤ جنيهات، والثوم بـ17 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٠٠ ١.٥٠ جنيه، ووصل البنجر إلى ٢ جنيه، وسجل الخيار البلدي ٢.٥٠ إلى ٣.٥٠ جنيه، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 2 إلى ٥ جنيهات.