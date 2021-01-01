النشرة المرورية.. غلق طريق السويس وغرف طوارئ على الطرق بسبب الشبورة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور، رفع حالة الطوارئ بإعداد غرف عمليات على الطرق والمحاور والميادين بنطاق محافظتيّ القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، بسبب الشبورة المائية ببعض الطرق وعدم استقرار حالة الطقس حسبت وقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل في أول أيام العام الجديد، ويكون معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية كثيفة تصل حد الضباب، ما قد يسبب حوادث مرورية، ناصحة قائدي السيارات بالحذر خلال قيادتهم على الطرق السريعة والزراعية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، غلق طريق السويس من الكيلو 61 حتى الكيلو 109 في الاتجاهين، بسبب الشبورة المائية الكثيفة.

فيما عززت الإدارة العامة للمرور، تواجدها فى الشوارع لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما شنت اﻹدارة، حملات مكثفة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.