بـ 7 حوادث و5 محاكمات.. مصر تودع 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

قبل بدء العام الجديد بعدة ساعات شهد الشارع المصري العديد من الجرائم، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

يرصد الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بالفيديو.. تصادم مروع بين 7 سيارات بطريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي

وقع حادث تصادم، صباح اليوم الخميس، بين نحو 7 سيارات ملاكي ونقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي بسبب الشبورة.

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-في الساعات الأولى من العام الجديد.. اندلاع حريق بدمياط

اندلع حريق في محل بمنطقة دمسيسة بقرية غيط النصارى، التابعة لمركز ومدينة دمياط، قبل قليل، في الساعات الأولى من العام الجديد، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارة لإطفاء النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

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-ملحمة استمرت ساعتين.. كيف جابه 30 رجل إطفاء جحيم مصنع "مشابك البدرشين"؟

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الخامسة والنصف فجر أمس الأربعاء. سكون ممزوج بحذر ويقظة شديدين يطبقان على الأجواء داخل أروقة إدارة الحماية المدنية بالجيزة. دقائق معدودة تحولت معها الأوضاع 180 درجة.

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-خرج من السجن لقتل أخيه.. مزق جسده بسكين في مشاجرة بالشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، متهم بقتل أخيه من الأم، بسبب خلافات مالية في بلبيس.

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-مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

وقع حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة شخصين، نُقلت جثامينهما إلى مشرحة مستشفى أشمون العام، وإصابة شخصين آخرين وحالتهم خطرة.

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-أصابها بكدمات.. ضبط متهم بالاعتداء على ممرضة بمستشفى في الدقهلية

أصيبت ممرضة بمستشفى دكرنس العام في الدقهلية، بجروح وكدمات إثر اعتداء مرافق أحد المرضى عليها، عقب إبلاغه بتعطل جهاز الأشعة.

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-رعونة شاب تنهي حياة أم طفلين في حادث متكرر بهضبة الأهرام

لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة بمنطقة هضبة الأهرام، غرب الجيزة.

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-براءة رامز جلال من تهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، ببراءة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc من اتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام سليم.

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-شرعوا في قتل شاب بمياه نار.. المشدد لـ 3 متهمين بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الخميس، حضوريًا بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، وغيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، لكل من مدرس، وشخص آخر، وذلك عما أسند إليهم بالشروع في قتل شاب، والزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

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-لورود تقرير الطبيب النفسي.. تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام لجلسة 28 يناير

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام لإحدى منشآت الصحة النفسية لإعداد تقرير بحالتها النفسية ومدى إدراكها وقت الاعتداء على الضابط وليد عسل لجلسة 28 يناير المقبل، لورود تقرير الطبيب النفسي.

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-الإدارية العليا تسمح بمزاولة كميائية "التحاليل المعملية" تحت إشراف طبيب بشري

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على الترخيص لطبيبة تحاليل "كميائية"، بعدم تشخيصها الطبي المعملي وممارسة مهنة التحاليل الطبية إلا تحت إشراف طبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة، ورفضت المحكمة دعوى الكميائية وألزمتها المصروفات.

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-القضاء الإداري يحجز دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد للتقرير

قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية لإعداد التقرير بالرأي القانوني.

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