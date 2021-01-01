شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يشيد بقرار مجلس الوزراء مد فترة التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بقرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر قادمة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة التخفيف عن المواطنين، واستجابة للمواطنين الذين لم يتمكنوا بالتقدم بطلبات تصالح خلال الفترة الماضية.

قال المحافظ، إن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح المواطنين، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى التيسيرات الكبيرة التي قدمتها المحافظة للمواطنين، حيث تم تخفيض قيمة سعرالمتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، إلى جانب تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 مترا فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة، وأن هذا يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتمشيا مع السياسة العامة للدولة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المبانى المخالفة التي ينطبق عليها شروط التصالح .

من جانبه أشار العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة إلى استمرار اللجان في تلقى الطلبات من المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية مارس المقبل طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد المبالغ كمقدمات لجدية الحجز بالنسب المقررة.

وناشد سكرتير عام شمال سيناء جميع مواطنى المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح إلى اللجان المعنية للسير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة، حيث أنها تصب في صالح المواطنين بالدرجة الأولى.