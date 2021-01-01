شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة الماشية تغطي شمال سيناء والمرور يطالب بتوخي الحذر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غطت الشبورة المائية، صباح الجمعة، مختلف مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بوسط سيناء.
طالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.
بدورها أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض عدد من مناطق المحافظة خاصة وسط سيناء لشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانًا، والتي تقل معها الرؤية الأفقية.
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