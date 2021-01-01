شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحانات الخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه بناءا على تعليمات وزارة التعليم العالي المتضمنة تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، فقد قررت إدارة المعهد تأجيل امتحانات التخلفات، التي كان المفترض امتحانها يومي الأحد والاثنين ٣ و٤ يناير ٢٠٢١، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، وسيتم تحديد موعد لاحقا لأداء امتحان التخلفات بعد إجازة نصف العام. الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل امتحانات الخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.