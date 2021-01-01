شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم ديوان مدينة نخل بوسط سيناء لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري ومجالس المدن أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية ومنازل المواطنين لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة مستمرة في أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل في مختلف مدن المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المجلس وعدد من الشوارع والميادين العامة ومنازل المواطنين والمحال التجارية، ضمن خطة المجلس لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.