شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة فوه يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازيه بالمحلات والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع رئيس مركز ومدينة فوه أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات والأسواق لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ. وقامت اللجنه بالمرور على العديد من الكافيهات والمحلات للتأكد من التزام أصحابها بالغلق في المواعيد المحدده بقرار مجلس الوزراء والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. الوضع في مصر

اصابات 138,062

تعافي 112,105

وفيات 7,631

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