شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال الرصف بقرى الحامول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع صباح اليوم المهندس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال الرصف بقري مركز الحامول، حيث تم استكمال رصف شارع الفرن بقرية البنا، ضمن خطة الوحدة بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات،
وأكد على ضرورة مطابقة أعمال الرصف للمواصفات، بحضور المهندسة نهال عاطف مدير المشروعات، وهاني الفوال رئيس قرية البنا.
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