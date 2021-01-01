شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير إدارة مرور شمال سيناء لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بتطهير مبني الإدارة العامة للمرور بمدينة العريش، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكدت الدكتورة عبير حجاب، وكيل مديرية الطب البيطري، أنه تم تطهير الصالة الرئيسية في الإدارة العامة لمرور شمال سيناء بالعريش، والمكاتب الإدارية وصالة الجمهور وأماكن انتظار وفحص السيارات.

وكانت محافظة شمال سيناء واصلت حملتها لتطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والمنازل والمنشآت والأسواق والمحلات التجارية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وجمعية الهلال الأحمر المصري ومجالس المدن.