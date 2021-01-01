شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أننا يجب أن نتحلى بالأمل في الله، فهو يبعث في النفس القوة والعزيمة والصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات.

أضاف جمعة، أن العالم مر بأحداث عظيمة وان الأمة التي تجعل من الأحداث التي مرت بها دافعا قويا إلى الأمل والعمل، وتستفيد من الأزمات والجوائح الدروس والعبر، أنما تعبر نحو مستقبل أفضل في عالم لا مكان فيه لمن لا يأخذون بالأسباب .

شدد جمعة على الأخذ بالأسباب في مواجهة الجوائح والأزمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدر من مؤسسات الدولة، والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي دعت إليها.

أشار جمعة، إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.