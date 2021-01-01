شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المساجد بشمال سيناء استعدادا لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء، بتطهير وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

ناشد جمعة، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل..مشيرًا إلى إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف لمدة أسبوعين.

ووجه جمعة خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق والالتزام بالخطبة الموحدة وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.