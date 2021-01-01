شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات النظافة في بلطيم بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم فجر اليوم أعمال النظافة المكثفة بمناطق الفنار والمعسكرات والسلام والأمل، وقام بمتابعة جهاز النظافة بالمدينة وبتنفيذ حملة نظافة مكبرة شملت رفع القمامة والمخلفات المتراكمة وإزالة الأتربة بشوارع المدينة المختلفة، بالإضافة إلى إزالة الحشائش الضارة والمتولد اليومى من القمامة وتهذيب الأشجار والنخيل، وشدد على فتح جميع الشوارع المغلقة المتعدية على خطوط التنظيم.



وأكد على استمرار أعمال النظافة والتجميل بالمدينة وكنس الشوارع ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة ورفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة، بالإضافة إلى تطهيرها وشدد على ومسح للشوارع وتسوية التربة الرملية ورفع أثار تقليم الأشجار أول بأول بالمدينة، وأكد على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء بالمدينة والاستعداد لصيف ٢٠٢١.