شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم شوارع مدن كفر الشيخ فجرا لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات رش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال فجرا، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، وتشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدوري على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.