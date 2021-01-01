حدث ليلاً| وصول الفرقاطة "الجلالة" إلى قاعدة الإسكندرية.. وقرارات التعليم العالي بعد تأجيل الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-10 صور ترصد احتفالات العام الجديد أعلى كوبري "تحيا مصر"

انطلقت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، احتفالات المصريين بمناسبة العام الجديد 2021.

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-انطلاق احتفالية العام الجديد أعلى كوبري "تحيا مصر "

انطلقت قبل قليل الاحتفالية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كوبري "تحيا مصر"، بمتاسبة العام الميلادي الجديد.

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-متعددة المهام.. وصول الفرقاطة "الجلالة" إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة الأولى من طراز (فریم بيرجامیني) التي تم بناؤها بشركة (فينكانتييري) الإيطالية لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

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-مجلس النواب يدين هجوم عدن الذي تزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لأداء مهامها

أدان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بأشد عبارات الاستهجان، الحادث المأساوي الذي استهدف مطار عدن جنوب اليمن، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، مؤكدا على أهمية إعادة اليمن إلى جادة الطريق ومسار السلام.

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-الحكومة: منح الضبطية القضائية لمحصلي غرامات عدم ارتداء الكمامة بداية من الأحد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أنه لا تهاون مع أي جهة في تطبيق الغرامات الفورية التي سيبدأ بداية من الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذها.

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-الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بالتعافي من كورونا

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

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-انتصار السيسي مهنئة بالعام الجديد: أدعو الله أن يلهمنا الإرادة والوعي لبناء المستقبل

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعام الميلادي الجديد.

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-55 وفاة.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 654 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 112105 حالات حتى اليوم.

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-بعد السخرية من ابنة يسرا اللوزي.. برلماني يُطالب بتطبيق عقوبات التنمر

أكد هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن البيئة التشريعية فى مصر، أصبحت رادعة لكل صور وأشكال التنمر، التى تزايدت فى المجتمع خلال الآونة الأخيرة، ما يستلزم تطبيق عقوباتها الصارمة، لتكون حائط صد تجاه هذه التجاوزات الدخيلة على المصريين.

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-انطلاق احتفالية العام الجديد أعلى كوبري "تحيا مصر "

انطلقت قبل قليل الاحتفالية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كوبري "تحيا مصر"، بمتاسبة العام الميلادي الجديد.

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-"خضع لجلسات أوكسجين".. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي

علم "الخليج 365" أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي شهدت تحسنًا خلال الساعات الأخيرة، بعد خضوعه لجلسات أوكسجين مكثفة في غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

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-البابا تواضروس يرأس قداس رأس السنة بدير الأنبا بيشوي

أدى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الخميس، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صلوات نصف الليل والتسبحة، والقداس الإلهي الذي ينتهي مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد ٢٠٢١.

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-وزارة السياحة تستقبل وفداً من المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان

استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وفدا من المجلس الأعلى للحج والعمرة بالسودان برئاسة منتصر عباس الأمين العام، وسهيل محجوب صالح القنصل بسفارة السودان بالقاهرة، وذلك خلال زيارة الوفد الحالية لمصر للتعرف على تجربة مصر في مجال الحج والعمرة والاطلاع على نظام بوابة العمرة المصرية.

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-لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن خمسة أنواع من الخضروات لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

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-القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة العامل "سمير.أ.ح.أ" ، والذى كان يعمل لدى مؤسسة عبدالعزيز الملحم للمقاولات وبلغت 169 ألفاً و810 ريالات سعودية، أي ما يوازي 704 آلاف و711 جنيها مصريا تقريبًا.

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-"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر يناير.

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-الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية، بحلول العام الميلادي الجديد.

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-"الصحة" توقع مذكرة تفاهم لتوفير اللقاح الصيني

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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-بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بروتوكول للتعاون بين الوزارة والمنظمة بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الإستزراع السمكي بكافة المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمراراً للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

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-بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات استراتيجية

وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة الإسماعيلية بروتوكول تعاون لإنشاء مستودع استراتيجي للسلع الأساسية ومنطقة تجارية، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

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-بعد حفظ التحقيق بالمهن التمثيلية.. الصحفيين: إلغاء قرار مقاطعة أخبار محمد رمضان

قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية.

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-نقيب الصحفيين يطالب بعدم نشر أخبار عن الحالة الصحية للمواطنين دون تقارير معتمدة

وجه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، نداء للصحفيين والإعلاميين المسؤولين والعاملين بالإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية والإذاعية، بعدم التسرع في نشر أي أخبار تتعلق بالحالة الصحية لعموم المواطنين المصريين والشخصيات والرموز العامة، دون الاستناد لتقارير طبية معتمدة ومشار إليها في مضمون هذه الأخبار.

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-الأوقاف: افتتاح 10 مساجد بالفيوم وأسوان.. غدا

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 10 مساجد غدًا الجمعة، فى محافظتى الفيوم وأسوان، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (666) مسجدًا حتى الآن.

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-نقل الإعلامي وائل الإبراشي للعناية المركزة

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

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-القوات المسلحة تهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

وجهت القوات المسلحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، التهنئة لجموع الشعب المصري، بمناسبة العامة الميلادي الجديد 2021.

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-محافظ القاهرة يناشد المواطنين الالتزام بمواعيد عمل المحلات والمطاعم والكافيهات

ناشد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المواطنين الالتزام بالمواعيد المقررة طبقا لقرارات مجلس الوزراء لجميع المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية.

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-الأزهر يقرر تأجيل امتحانات نصف العام بالمعاهد والكليات - مستند

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021 لمراحل النقل والشهادات بالمعاهد، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام، على أن تستكمل مراجعة المناهج الدراسية المقررة اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي، بنظام التعلم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

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-تأجيل الامتحانات ووقف الأنشطة.. 5 قرارات جديدة من التعليم العالي بشأن استكمال الدراسة الدكتور خالد عبدالغفار عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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-تأجيل الامتحانات ومد التصالح وغرامة الكمامة.. قرارات الحكومة اليوم

اتخذت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من القرارات المهمة، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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-رغم تفشي كورونا.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن بـ 33 مليار جنيه

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.

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-الزراعة تحقق في أسباب وفاة إحدى الزرافات الواردة من جنوب أفريقيا حديثا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح تحقيق موسع، من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة في وفاة إحدى الزرافات الواردة حديثا من جنوب أفريقيا حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

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-"الأعلى للإعلام" يقر تعديلات جديدة على لائحة تنظيم التراخيص

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، اليوم، قرارا تضمن مواد جديدة بلائحة نظام التراخيص.

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-السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير

04:03 مالخميس 31 ديسمبر 2020

السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبرايرالرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين.

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-السيسي يتبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد.

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-السيسي يوجه بعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي من المنزل

أوردت قناة إكسترا نيوز الإخبارية في نبأ عاجل لها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي.

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-الحكومة توافق على ضوابط انتفاع العاملين المدنيين بملحقات المنشآت الحكومية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء، والذي ينص على أن "تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات السكن الإداري التابعة لها، أو الملحقة بمبانيها، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما تشتمل عليه في سجلات تعد خصيصاً لهذا الغرض".

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-توجيه عاجل من رئيس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين لمواجهة كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالتشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

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-مدبولي: الرئيس وجه بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ مشروع "حياة كريمة"

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.

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-هل أجبرت الحكومة قاطني العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام شقق بديلة؟

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إجبار قاطني العشوائيات على دفع 20 ألف جنيه لاستلام شقق بديلة.

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-بالأرقام.. الحكومة تكشف حصاد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2020

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الكهرباء في عام 2020.

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-بدر الذئب و5 اقترانات للقمر.. 10 ظواهر فلكية خلال يناير 2021

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل 10 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر يناير المقبل.

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-ماكرون: تأثير كورونا الشديد على فرنسا سيستمر لبضعة اشهر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فيروس كورونا سيستمر في التأثير على البلاد لبضعة أشهر حتى يتم تكثيف التطعيمات، وتعهد بأن الأزمة لن تمنع الحكومة من متابعة الإصلاحات الاقتصادية والأمنية والبيئية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

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-الرئيس التونسي: النظام السياسي يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، "إن النظام السياسي في تونس يحتاج إلى لقاح من صنف جديد، يعيد للبلاد ومؤسساتها عافيتها".

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-سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن التوقيع على خطاب النوايا بشأن التعاون في مجال اللقاح يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في تطوير وإنتاج واستخدام اللقاح، موضحا أن هذا التوقيع تعتبر دليلا حيا لإقامة مجتمع مصير مشترك صيني-مصري في مجال الصحة، وخطوة ثابتة تجاه بناء مجتمع مصير مشترك في العصر الجديد.

جاء ذلك في بيان لسفارة

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-ماكرون: بريطانيا ستظل حبيبتنا والأشهر الأولى من 2021 ستكون صعبة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنها ستبقى حليفا وصديقا لباريس.

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-عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل برعاية دولية لحل الصراع مع إسرائيل.

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-ترامب يقطع إجازته فجأة ويعود إلى البيت الأبيض

ذكرت مصادر أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، يتجه لمغادرة ولاية فلوريدا، يوم الخميس، من أجل العودة إلى العاصمة واشنطن، حيث لم يتبق له سوى أقل من 3 أسابيع قبل تسليم السلطة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

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-جونسون يرحب بالاتفاق المبدئي مع إسبانيا بخصوص جبل طارق

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق المبدئي الذي توصلت بلاده مع إسبانيا إليه بخصوص انضمام منطقة جبل طارق (الذاتية الحكم والتابعة للمملكة المتحدة) إلى منطقة شينجن.

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