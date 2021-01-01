شكرا لقرائتكم خبر عن «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات».. نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم المحدد من الوزارة، ويحمل عنوان: «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد.. طريق العبور نحو المستقبل».

أكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة «مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة» .

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يتحدث الجزء الأول من الخطبة أننا في استقبال العام الجديد ينبغي لنا أن نتحلى بمزيد من الأمل في الله عز وجل في غد أفضل فالأمل حياة وهو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس ويبعث في النفس العزيمة والقوة والصلابة في مواجهة الحوائج والأزمات، كما أن الأمل وحسن الظن بالله يشرحان صدر الانسان للعمل، ويقول تعالى ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا )، ويقول صلى الله عليه وسلم ( واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّبرِ، وأنَّ الفرَجَ مع الكرْبِ، وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا ) .

ويتحدث الجزء الثاني من الخطبة أن من الأخذ بالاسباب في مواجهة الأزمات والجوائح تنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مؤسسات الدولة الرسمية والأخذ بالاجراءات الاحترازية التي دعت اليها، ويقول الحق سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ )، ومنها الأخذ بكل أسباب العلم ليحمي الانسان نفسه وغيره، ومن الأخذ بأسباب العلم أن نلتزم بتوجيهات اهل الطب في مواجهة انتشار فيروس كورونا، كما علينا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله ونكثر من الصدقات .

خطبة الجمعة الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات by Karima Hassan on Scribd