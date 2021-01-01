شكرا لقرائتكم خبر عن «خصص للتعارف فانقلب للمشكلات».. ماذا طلب نواب المنيا من المحافظ في اجتماع رأس السنة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللقاء الأول لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، والنواب الجدد لمجلسي النواب والشيوخ، والذي عقد بقاعة المؤتمرات ألكبري، شرق النيل بمدينة المنيا، مساء الخميس «ليلة رأس السنة الميلادية»، عدة مطالب، رغم أنه خصص للتعارف، من أبرزها ضرورة توفير بعض التخصصات للأطباء بالمستشفيات، حيث يعني البعض من عجز، وفي مقدمتها مستشفيات أبوقرقاص، والعدوة، بالإضافة ألي التخلص من المقامة عقب تراكمها على جانبي الطرق والمصارف، تحت مسمي «مقالب القمامة»، وضرورة تواصل المسئولين مع النواب والرد عليهم تليفونيا .

فيما جاء رد «المحافظ» بتنفيذ أكبر خطة لتطوير الخدمات داخل 192 قرية في 5 مراكز، «العدوة – مغاغة – أبوقرقاص – ملوي – دير مواس»، ضمن خطة «حياة كريمة 2»، باعتمادات مالية تتجاوز 16 مليار جنيه، وقال المحافظ إنه سيتم البدء عقب حصر الخدمات المطلوبة، ومركز أبوقرقاص في الصدارة. مؤكدا وجود مصنع كبير لتدوير القمامة بمركز العدوة، وآخر يعمل بنصف طاقة بمركز ملوي. كما أشاد بدور الجهاز التنفيذي .

وطالب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة، مغاغة والعدوة وبني مزار، بضرورة عودة عقد اجتماع المجلس التنفيذي بمراكز المحافظة، ومناقشة مطالب المواطنين والعمل على حلها .

وطالب محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة سد العجز في بعض تخصصات الأطباء بمستشفي العدوة المركزي، وبعض مراكز المحافظة، لتقديم خدمات صحية متكاملة للمرضي .

كما تحدث أحمد عبدالمحسن أبو حته، عضو مجلس النواب، عن الدائرة الثالثة والتي تضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار، بضرورة توفير حلول لتراكم القمامة، وكيفية التخلص منها، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص في مواجهه الأزمة .

واستنكر رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة وتضم قسم ومركز ملوي، عدم رد بعض أعضاء الجهاز التنفيذي على النواب، وضرب مثلا بمدير مديرية الصحة، مطالبا بضرورة التعاون لحل مشاكل المواطنين . فيما أشاد أشرف عشيري، عضو مجلس الشيوخ، بدور الجهاز التنفيذي، ووصفة بالمتميز .

استمر الاجتماع أكثر من ساعتين لمناقشة بعض المشكلات، الخاصة بالمواطنين بدوائر المحافظة، بدلا من التعارف ومناقشة خطة التعاون والتحرك في المرحلة المقبلة.

وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، قيام الدولة بإنفاق ما يزيد عن 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مُحافظات الصعيد عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام ودعم مستمر، ساهم في قفزة كبيرة في نسب تنفيذ ومعدلات الإنجاز على مستوى كافة القطاعات.

قال المحافظ، ان المحافظة ستشهد مطلع العام الجديد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير 5 مراكز بالمحافظة وهم (العدوة – مغاغة – أبوقرقاص – ملوي – دير مواس)، وستكون البداية بمركز أبوقرقاص، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030. مؤكدا انه وجه بضرورة المتابعة الميدانية لحصر الاحتياجات ومتطلبات المواطنين، بقري المراكز الخمسة، مؤكداً على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة.