قبل بداية العام الجديد.. ماذا حدث في آخر ساعات 2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الخميس الموافق 31 ديسمبر نهاية العام 2020، وقبل بداية العام الجديد، العديد من الأحداث، أبرزها قرارات الحكومة بتأجيل كافة الامتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، ومد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى شهر مارس، وتخفيض أعداد الموظفين.

يرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها آخر ليلة في العام المنصرم، على النحو التالي:

إجازة نصف العام

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبل. كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير. ووجه الرئيس أيضًا بعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا من المنزل عبر التابلت المدرسي.

قرارات حكومية

اتخذت الحكومة، في اجتماعها الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العديد من القرارات المهمة، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشملت:

- وافق المجلس على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

- تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

- وافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل.

- تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور.

- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسؤول فورًا، لاتخاذ الإجراء المناسب.

- تطبيق الغرامات الفورية بداية من الأحد المقبل ضد من يخالف الإجراءات الاحترازية ومنح الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة.

- التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.

تأجيل وإلغاء

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطة عمل الوزارة وجميع المدارس خلال المرحلة القادمة تجنبًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت القرارات الجديدة للوزارة النحو التالي:

1- تأجيل جميع الامتحانات عملي وتحريري.

2- تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

3- امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيًا من المنزل.

4- تقديم نماذج استرشادية للامتحانات على موقع الوزارة لطلاب أولى وثانية ثانوي والثانوية العامة.

5- تفعيل منصة ادمودو للتواصل بين الطلاب والمعلمين.

6- الدراسة مستمرة حتى 16 يناير، من خلال التعليم عن بعد.

7- استبيان الموقف بعد نهاية الترم الأول 20 فبراير، للنظر في أمر الامتحانات.

8- قرار عدم الحضور في المدرسة ينطبق على جميع المدارس حكومي وفني وخاص ودولي.

9- إجازة الترم الثاني تبدأ 16 يناير حتى 20 فبراير.

5 قرارات للتعليم العالي بشأن الدراسة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا طارئًا، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2021.

- بدء إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 16 يناير 2021 وحتى السبت 20 فبراير 2021.

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وائل الإبراشي في العناية المركزة

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، نقله إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب الإبراشي الأسبوع الماضي بفيروس كورونا المستجد، وتوقف عن تقديم برنامج التاسعة على قناة مصر الأولى. وأجرى مداخلة مع برنامج التاسعة الذي قدمته نجوى إبراهيم وحسام الدين حسين تحدث خلالها عن إصابته بفيروس كورونا، وقال: "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل مع بعض تاني".

وأضاف الإبراشي: "شعرت بأعراض الانفلونزا لكن تعاملت معها على أنها كورونا، والأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وإن شاء الله سننتصر عليها".

وتابع: "أجريت تحليل الدم الذي أثبت الإصابة بفيروس كورونا"، مضيفًا: "الأعراض بدأت خفيفة لكن أنا اتخذتها بجدية، وكلما نكسب الوقت يكون أفضل، وأنا أتعامل مع المرض دائما على أنه محنة بداخلها منحة نتعلم منها الكثير،ولم أتعامل معه بالانهيار النفسي، وهذا مهم جدا وخاصة مع الكورونا، فأنا أتعامل معها بإيجابية".

وواصل: "صحيح أنها تبعدنا عن عملنا وقضيتنا وشغلنا اليومي، المرتبط بالأحداث اليومية، ومن الصعب أن ينسلخ الشخص عنه، لكن إن شاء الله هتابع".

القوات المسلحة تهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

وجهت القوات المسلحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس، التهنئة لجموع الشعب المصري، بمناسبة العامة الميلادي الجديد 2021.

وكان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

تأجيل الدراسة بالأزهر

وفي السياق ذاته، قررت المعاهد الأزهرية تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل.

وقال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن كل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي تنطبق على طلاب وزارة التربية والتعليم، سيتم تطبيقها على طلاب المعاهد الأزهرية، دون تمييز.

وأضاف عباس، أن قطاع المعاهد على أتم الاستعداد لكافة التغييرات والتعامل معها فيما يخدم مصلحة الطلاب وتطبيق قرارات الدولة.

وكان وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

تخفيض أعداد العاملين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بالتشديد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

ولفت مدبولي، إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسؤول فورًا، لاتخاذ الإجراء المناسب.

وفاة زرافة بحديقة الحيوان

كشف مصدر مسئول بحديقة الحيوان، وفاة إحدى الزرافات الجديدة الواردة من جنوب أفريقيا منذ أيام. وقال المصدر، لمصراوي الخميس، إنه فوجئ بالخبر، وسط حالة من الحزن تنتاب العاملين بالحديقة. وأوضح أنه تم إغلاق المكان المتواجدة به الزرافة ويتولى فريق من الأطباء دراسة الوضع لبيان سبب الوفاة.

جدير بالذكر أن مصر استقبلت 3 زرافات عن طريق التبادل في 22 ديسمبر الجاري، من حديقة جوهانسبرج الجنوب أفريقية ذكر وانثيين، وسط إجراءات احترازية شديدة ووفقًا للقواعد الدولية.