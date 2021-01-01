شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا في 3 محافظات اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى سيتم افتتاح 11 مسجدًا اليوم الجمعة في 3 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 667 مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة هي على النحو التالي : مديرية أوقاف الفيوم أبو بكر الصديق – الكعابي القديمة – سنورس الرحمن – سنوفر- مركز جنوب مكاوي – قطون – أطسا الحاجة زين – أبو حجاب – سنورس الفتح – قحافة – بندر الفيوم المدينة المنورة – المدينة الصناعية – طامية النور – ادوار رفائيل – طامية الفاروق – طامية عرفات – ترسا – سنورس مديرية أوقاف أسوان الإمام البخاري – أسوان – مركز ادفو – الكرنك مديرية أوقاف البحيرة المسجد الكبير – زاوية نعيم قرية جواد حسني – أبو حمص والمساجد جميعها جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف» تفتتح 11 مسجدًا في 3 محافظات اليوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.