شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل وشبورة أول أيام 2021.. توقعات الأرصاد لـ 3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، أول أيام العام الجديد 2021، وتشهد فيها البلاد طقس معتدل شمالاً دافيء جنوباً وشبورة مائية صباحاً كثيفة تصل لحد الضباب وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ورياح معتدلة على كافة الأنحاء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أول أيام عام 2021 طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية شديد البرودة على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة ( ٢٠ ٪ تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 11»، الإسكندرية «20– 12»، قنا «23- 11»، الأقصر «24– 11»، أسوان «25 – 11» .

أما غداً السبت فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة ( 3٠ ٪ تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 11»، الوجه البحرى «20 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 12»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «20 – 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الأحد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 11»، الوجه البحرى «20 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 12»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .