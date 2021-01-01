شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستقبل العام الجديد ببدء حصاد 36 ألف فدان قصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة في المنيا، بدء موسم حصاد، وتوريد محصول القصب، للعام الزراعي 2020-2021، لمساحة 36 ألف فدان، بإنتاجية 40 طن للفدان، وبإجمالي مليون و440 ألف طن. يتم توريدها إلى مصنع سكر أبوقرقاص، وإنتاج العسل الأسود، وعصارات القصب .

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بدأ المزارعين في حصاد 36 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 40 طن للفدان، حيث تبدأ شركة سكر أبوقرقاص استلام المحصول السبت المقبل 2 يناير. مؤكدا إن أكثر المساحات المنزرعة بجنوب المحافظة .

وأضاف «رضوان» أن زراعة قصب السكر من الزراعات المعمرة والتي تزيد أعمارها في الإكثار لفترات مابين ٣ - ٥ سنوات يتم الجني خلال شهر يناير من كل عام لعدد ٤ خلفات ( جنيات ). مؤكدا على دور مديرية الزراعة في توعية للمزارعين بكيفية إنتاج محصول جيد ذات إنتاجية عالية.