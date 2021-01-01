شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستقبل العام الجديد ببدء حصاد 36 ألف فدان قصب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الزراعة في المنيا، بدء موسم حصاد، وتوريد محصول القصب، للعام الزراعي 2020-2021، لمساحة 36 ألف فدان، بإنتاجية 40 طن للفدان، وبإجمالي مليون و440 ألف طن. يتم توريدها إلى مصنع سكر أبوقرقاص، وإنتاج العسل الأسود، وعصارات القصب .
قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بدأ المزارعين في حصاد 36 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 40 طن للفدان، حيث تبدأ شركة سكر أبوقرقاص استلام المحصول السبت المقبل 2 يناير. مؤكدا إن أكثر المساحات المنزرعة بجنوب المحافظة .
وأضاف «رضوان» أن زراعة قصب السكر من الزراعات المعمرة والتي تزيد أعمارها في الإكثار لفترات مابين ٣ - ٥ سنوات يتم الجني خلال شهر يناير من كل عام لعدد ٤ خلفات ( جنيات ). مؤكدا على دور مديرية الزراعة في توعية للمزارعين بكيفية إنتاج محصول جيد ذات إنتاجية عالية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
136,644
-
تعافي
111,451
-
وفيات
7,576
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا تستقبل العام الجديد ببدء حصاد 36 ألف فدان قصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.