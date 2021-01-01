شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستقبل العام الجديد بزراعة 225 ألف فدان قمح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس، إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن العام الجديد يهل علينا وقام المزارعين بالمحافظة، بزراعة 225 ألف فدان قمح، بنسبة 86 %، من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها هذا الموسم 2020-2021. مؤكدا أن المحصول بحالة جيدة .
وأضاف «رضوان» تتميز المحافظة بزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، ومنها محصول القمح، وتنتح ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول .
أكد «رضوان» على دور المديرية، في توعية المزارعين برعاية المحصول، وتنقية من الحشائش الضارة، ورعاية من خلال الأسمدة والري في المواعيد المحددة .
من جانبه قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تستهدف مصر زراعة 3 ملايين و500 ألف فدان، من القمح هذا الموسم، لإنتاج 9،5 مليون طن. مؤكدا أن محافظة الشرقية تتصدر المحافظات في زراعة القمح بالوجه البحري، والمنيا بالوجه القبلي .
وأشاد «أبوصدام» بدور الحكومة في تقليص الفجوة، ما بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يتم استيراد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويا .
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