شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المرأة، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة للعناية بصحة الأم والجنين والتي تهدف لفحص السيدات الحوامل خلال مراحل الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأضاف الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة سوف تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي في جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى