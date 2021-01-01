شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر: تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية، والدراسات العليا، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، بناءاً على قرار مجلس الوزراء، والمجلس الأعلي للجامعات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسوف يتم استكمال تدريس المقررات الدراسية للطلاب أونلاين اعتباراً من السبت المقبل 2 يناير حتى ١٦ يناير. الوضع في مصر

اصابات 136,644

تعافي 111,451

وفيات 7,576

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