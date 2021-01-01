شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الأسبق عن تأجيل الامتحانات: عقدها كان أولى لأن الوضع الصحي قد يتدهور والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أبدى جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، اعتراضه على قرار الحكومة تأجيل امتحانات نصف العام، مبررا اعتراضه بأن عدم استقرار الوضع الصحي - متمثلا في فيروس كورونا-، قد يسوء خلال فبراير ومارس المقبلين.
كتب الوزير الأسبق على صفحته الشخصية بالفيس بوك، مساء الخميس، «عفوا أنا لست مع تأجيل الامتحانات ولكنى مع البحث عن آلية لتنفيذ الامتحان مع الحفاظ على صحة أولادنا، ومبرراتى أن الأمر ليس مؤقتا ولكنه قد يدوم طويلا، فماذا لو كانت الأمور الصحية أسوء فى فبراير ومارس القادمين؟ كان من الممكن أن يعقد الامتحان على مراحل خلال شهر يناير كل صف يومين فى الأسبوع، ويقسم اليوم الواحد فترتين أو ثلاثة حسب قوة المدرسة من المعلمين والطلاب، ولا يمتحن الطالب إلا فى المواد الأساسية التى تضاف للمجموع.. مجرد رأى».
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