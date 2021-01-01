شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.. صفقات الزعماء وعام الوباء (ملف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

2020 عام فريد بامتياز، بما يحمله من أحداث سيتوقف التاريخ عندها طويلاً، ففي هذا العام تفشى فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، ليشل اقتصاد الدول ويغلق المدن ويعطل حركة الطيران، ويفرض التباعد الاجتماعي، ويغير من نمط الحياة اليومي..

وعلى الساحة السياسية، ساهمت جائحة كورونا في إعادة النظر حول ثوابت النظام الدولي، وفيما شكلت الجائحة تحد للعديد من قادة دول العالم، لتجاوز الأزمة، البعض لم يستطع النجاح وأطيح به من السلطة، فيما أتى (كوفيد-19) للآخرين على هيئة فرصة لتحقيق أجندته وإبرام صفقات سياسية ناجحة.

لذا كان من الجدير توثيق أحداث العام، وطرق أبواب الرابحين والخاسرين فيه، وكذلك كيف ينتظر العالم مصيره في 2021.

«عام الوباء».. هل غيرت 2020 مسار التاريخ؟

مع طي صفحة عام 2020، ينهى العالم أول عقدين من القرن الواحد والعشرين، ويطرأ تساؤل حول.. كيف سينظر التاريخ لهذا العام، الذي شهد وباء كورونا؟.

ذلك الوباء الذي تسبب في وفاة قرابة مليوني شخص، وإصابة 83 مليون آخرين في عام 2020، وعلق حركة الطيران وأغلق المدن، وساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي، وخسارة 400 مليون حول العالم لوظائفهم بحسب أرقام منظمة العمل الدولية.. للمزيد

تركيا 2020.. خطوط حمراء مصرية تضع حدًا لـ«المغامرات الأردوغانية»

شهد عام 2020، سلسلة من المغامرات التركية على الساحة الدولية، برز خلالها استخدام أنقرة لورقة تدوير المقاتلين في صراعاتها، وإضفاء النكهة الدينية، لكنه شهد كذلك بداية محاسبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فاتورة سياساته الخارجية وذلك بتوقيع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أنقرة. للمزيد

الاتحاد الأوروبي في 2020: «طلاق» بريطاني و«شرخ» كورونا

تحديات كثيرة واجتها، الاتحاد الأوروبي عام 2020، مع انسحاب بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي، ومواجهة تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح القارة لتكون القارة العجوز أحد أكثر القارات تضرراً من انتشار الفيروس، ختاماً بظهور السلالة الجديدة من الفيروس على أراضيها. للمزيد

السودان 2020.. تجاوز حقبة «البشير» والانفتاح على العالم

سعى السودان خلال عام 2020، أن يسير بخطى ثابتة نحو إنجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد وطي صفحة إرث 30 عامh من حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي أطيح به من الحكم في أبريل 2019 بثورة شعبية، وعلى مدار ثلاثون من حكم البشير خلف خلالها بلد مفكك داخلياً منهك بالحروب الأهلية، ومنبوذ عالمياً كيف لا والرئيس البشير كان من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته بجرائم حرب، كما أن السودان على قوائم الولايات المتحدة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. للمزيد

لبنان 2020.. فساد سياسي يقود لكارثة إنسانية

دخل اللبنانيون عام 2020، ونفوسهم تتوق إلى مستقبل أفضل لبلادهم، بعد احتجاجات شعبية واسعة في أكتوبر 2019، أطاحت برئيس الوزراء سعد الحريري، وأتت بحسان دياب في يناير 2020، تلك الاحتجاجات التي طالبت بتحسين الوضع الاقتصادي الحرج للبنان، والقضاء على الفساد، وطالبت بإبعاد النخبة السياسية الحاكمة التي أفرزها النظام الطائفي في لبنان، منذ أن وقعت البلاد في براثن هذا النظام في التسعينيات. للمزيد

«أعطني حظ نتانياهو وألقني في البحر»... 2020 عام الصفقات الرابحة

أحياناً يبتسم لك الحظ في عام من الأعوام، وهذا هو حال عام 2020 مع بنيامين نتنياهو، فهي أنجح السنوات بالنسبة له من بين 14 سنة قضاها كرئيس للوزراء الإسرائيلي، وشهد العام 2020، مساومات عديدة من نتنياهو قادته للحفاظ على كرسيه كرئيس للوزراء، بجانب العديد من الهداية التي منحتها له الإدارة الأمريكية متمثلة في صفقة القرن، والتوسط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلى جانب مساوامته الداخلية لتشكيل الحكومة. للمزيد