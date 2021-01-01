شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد في مواجهة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واصلت وزارة الأوقاف، الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

أكد القطاع الديني بوزارة الأ وقاف أن عدم الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية ظلم للنفس وجريمة في حق الإنسانية والوطن، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها وخدمة بيوت الله حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، وتابع «فلنحافظ على أنفسنا جميعًا بالتزام الإجراءات والضوابط الوقائية حتى يرفع الله البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء» .

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