شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: دراسة تاريخ الأنبياء والرسل يعلمنا الأمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قضية الرسل تحتاج إلى مذاكرة ودراية وتبصر في واقع الأمر؛ تبصر في واقع التاريخ الإنساني؛ فسيدنا آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض جسَّد كل معاني الإنسانية منذ هذه اللحظة إلى قيام الساعة، جسَّدها في قضية الطاعة لله عز وجل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» الذي يذاع على قناة صدى البلد، الخميس، أن دراسة تاريخ الأنبياء والرسل تعلمنا الأمل والاستبشار، وعدم القنوط من رحمة الله؛ فالقنوط واليأس من رحمة الله تعالى كبيرة من الكبائر، ولا يجوز لأي إنسان أن يقول إن الله لا يغفر له، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر الإنسان أشد التحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله.

وأردف المفتي قائلًا: «إن الله أرسل الرسل والأنبياء حتى يستنير الناس ويمشون على الصراط المستقيم، لأن البشرية يمكن أن تحدث لها هزات فتعود إلى سبيل الرشاد مرة ثانية، ولتصحيح مسار الفطرة النقية التي ولدوا عليها نتيجة التأثر بالبيئة وغيرها من المؤثرات يرسل لهم سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء»

وعن الفرق بين النبي والرسول قال كلاهما يوحى إليه، فالرسول مكلف ومبلغ من الله، أما النبي فيوحى إليه لكنه ليس مأمورًا بتبليغ ما أنزل الله إليه.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الأنبياء والرسل هم مشاعل النور والهداية للبشرية، وعن عددهم، فهو غير معروف على وجه التحديد؛ وأفصح القرآن الكريم عن خمسة وعشرين رسولًا، منهم خمسة من أولي العزم من الرسل هم: «سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم صلوات الله وسلامه، والمراد بأولي العزم من الرسل: المتصفون منهم بالصبر والثبات، وتحمل الشدائد في سبيل إعلاء كلمة الله أكثر، ما تحمل غيرهم من الأنبياء والمرسلين.