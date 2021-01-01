شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: 70% من فتاوى المتطرفين تهدم مبدأ التعايش وتخالف القرآن والسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن دار الإفتاء قامت بدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى على الشبكة العنكبوتية، تم اختيار 5500 منها كعينة للدراسة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» الذي يذاع على قناة صدى البلد، الخميس، أن تلك الفتاوى البالغة 5500 العديد منها يحمل نفس الموضوع، كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الفتاوى صنفت إلى موضوعات عامة تضم تحتها موضوعات خاصة مرتبطة بالموضوع أو مرتبطة بالحكم الشرعي، وأظهرت الدراسة أن 70% من فتاوى المتطرفين تحرم التعامل مع المسيحيين وأن 20% منها مكروه و10% فقط تبيح التعاملات، ما يؤدي إلى هدم مبدأ التعايش والسلم المجتمعي، ويخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استقبل وفد نصارى نجران في المسجد وسمح لهم بالصلاة فيه.

أردف قائلًا: وهذه الدراسة وإن كانت تدل على عقلية متشددة ومتطرفة؛ ففي الوقت نفسه تتنافى تمامًا مع ما جاءت به نصوص الشريعة الإسلامية الصريحة والصحيحة من الحث على حسن المعاملة والعيش المشترك والتعامل معهم بالبر والقسط؛ انطلاقًا من المبدأ القرآني: «لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ».