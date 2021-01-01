شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار الفرق الطبية الوقائية في شوارع وميادين الأقصر لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور احمد أبو العطا، مدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، عن انتشار الفرق الطبية المعاونة لإدارة الترصد والأمراض المعدية في مراكز وميادين محافظة الأقصر وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصي الميداني ومتابعة المخالطين لحالات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن فرق التقصي توجهت إلى عدة مناطق بقرى المحافظة بالإضافة إلى توجه فريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعة إحدى العائلات السودانية المقيمة بالمنطقة، في إطار العمل المستمر لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفة يوميًا وفق حالات الإصابة والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها.