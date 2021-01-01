لواء شرطة يستغيث: "ابني ليس له علاقة بقضية الفيرمونت"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال اللواء أحمد سعيد، إنه تقدم باستغاثة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنقاذ ابنه المتهم على ذمة التحقيقات في قضية "فيرمونت".

وأضاف "سعيد" في استغاثته التي نشرها عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "بعد ما أغلق أمامي كل باب وأعيتني كل السُبل لإنقاذ ابني سيف بدور والذي أمضي 4 أشهر محبوسًا احتياطيًّا على ذمة قضية لا علاقة له بها من قريب أو بعيد وهي القضية رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيقات نيابة استئناف القاهرة والمعروفة إعلاميًّا بـ"قضية الفيرمونت"، حيث كان يبلغ من العمر ١٤ عامًا وبضعة أشهر وقت حدوث وقائعها. أتمنى أن يصل صوتي.. أنا الأب المكلوم الذي انقسم ظهره برؤية ابنه مسجون حبيس لا يرى النور وليس لأنه مذنباً".

وتابع "سعيد": "أمضيت أكثر من ثلاثين عامًا في خدمة هذا البلد بكل إخلاص وحب ولم أكن انتظر أي مقابل ولكن ما حدث لي و لابني سيف أكبر من قدراتي وخاصةً أن ابني بريء.. ولا يوجد ثمة اتهام أو بلاغ ضده، بل هو بنفسه الذي ذهب طواعيةً إلى قسم الشرطة مع إحدى الشاهدات أثناء تواجده معها بالصدفة، كشاب شهم وجدع وفوجئت بدخوله في القضية.. وحتى الآن تم تجديد حبسه".

وأضاف في منشوره على فيس بوك": "معالي الرئيس والأب العادل أستغيث بسيادتكم للتدخل وسماع صرختنا وإنقاذ حياة الأسرة ومستقبل شاب محتجز بالسجن منذ 4 أشهر على ذمة جريمة لم يرتكبها وأعلم جيدًا وعلى ثقة أن مصر بها رجال شرفاء أصحاب ضمائر مناضلين من أجل رفع الظلم وراية الحق على مقدمتهم قضاة مصر قضاة الحق والشرف والأمانة".

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