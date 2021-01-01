قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بحلول العام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

يهنئ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع أقباط مصر بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وجاء في نص تهنئة الهيئة "نتمى للبابا تواضروس والإخوة الأقباط ولمصرنا الحبيبة أن يكون عام خير وسلام وحب وترابط ووحدة ووئام بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين الذين ضربوا المثل عبر التاريخ لوحدة الصف والمصير يجمعهم جميعا حب الوطن ورفعته ووحدة وسلامة أراضيه".

وأضافت "حفظ الله مصر شعبا طيب الأعراق من كل شر وسؤ في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.