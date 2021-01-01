محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
يهنئ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع أقباط مصر بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وجاء في نص تهنئة الهيئة "نتمى للبابا تواضروس والإخوة الأقباط ولمصرنا الحبيبة أن يكون عام خير وسلام وحب وترابط ووحدة ووئام بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين الذين ضربوا المثل عبر التاريخ لوحدة الصف والمصير يجمعهم جميعا حب الوطن ورفعته ووحدة وسلامة أراضيه".
وأضافت "حفظ الله مصر شعبا طيب الأعراق من كل شر وسؤ في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
كانت هذه تفاصيل خبر قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بحلول العام الميلادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.