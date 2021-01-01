انطلاق احتفالية العام الجديد أعلى كوبري "تحيا مصر "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير محمد حسام

انطلقت قبل قليل الاحتفالية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كوبري "تحيا مصر"، بمتاسبة العام الميلادي الجديد.

ورصدت عدسة الخليج 365، إطلاق الألعاب النارية من أعلى كوبري تحيا مصر، وكذلك بعض المراكب النيلية.

وأعدت المتحدة للخدمات الإعلامية ، احتفالية ضخمة احتفالا بحلول العام الجديد من خلال بث موحد على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية في تاريخ مصر من على كوبري تحيا مصر وعد تنازلي للسنة الجديدة بالتوازي مع مدن العالم.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار شكر وعرفان للشعب المصري الذي نجح بالعمل في أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت نموا اقتصاديا إيجابيا في ظل جائحة كورونا التي جعلت اقتصاديات كبرى الدول في حالة نزول؛ ونجحت مصر في أن تكون الاقتصاد الوحيد الذي حقق نموا في الاقتصاديات الناشئة في العالم.