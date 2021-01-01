البابا تواضروس يرأس قداس رأس السنة بدير الأنبا بيشوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 أدى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الخميس، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صلوات نصف الليل والتسبحة، والقداس الإلهي الذي ينتهي مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد ٢٠٢١. وتبث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COC channel على شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة.

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