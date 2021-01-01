مجلس جامعة القاهرة يناقش وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ناقش مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت في اجتماعه الشهري، وضع المستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وعرض بروتوكولات التعاون العلمي المشترك مع الجامعات والأكاديميات المحلية والدولية.

واستعرض المجلس، نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية والذي بدأ منذ ٢٠١٨، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق اقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة، حيث تتضمن عدة مواصفات فنية أهمها ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

وناقش مجلس جامعة القاهرة، رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة المخصصة للعزل الصحي لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة توافر الأدوية بمختلف أنواعها، وخاصة أدوية بروتوكول فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن توافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتحويل كافة الحالات التي كانت تتلقي الخدمة العلاجية بمستشفى الفرنساوي إلى مستشفى المنيل الجامعي.

كما وجه الدكتور محمد الخشت، بتخصيص دورين كاملين بمستشفى الطلبة بالجيزة لعزل مصابي فيروس كورونا من الطلبة إلى جانب تخصيص دور داخل مستشفى الباطنة لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا بجانب الجزء المخصص لعزلهم بمستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.

وأكد الدكتور محمد الخشت، تقديم الدعم الكامل لمستشفيات قصر العيني لتشكيل أطقم العزل من الأطباء والتمريض وتخصيص مكافآت مالية لهم بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية، مشددًا على ضرورة مراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.