شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة رأس السنة.. كنائس المنيا الصامتة تشهد زيارات فردية خاطفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من كنائس المنيا، اليوم الخميس، توافد فردي على الكنائس وهي خاوية من المصليين لأول مرة منذ مئات السنين بمصر، بعد إلغاء صلوات ليلة رأس السنة بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

وقال مينا ابرام، الذي اصطحب أسرته الصغيرة وذهب يطرق باب الكنيسة المغلق ليفتح له العمال، ليقف دقائق معدودة في صحن الكنيسة، معبرا أنه لم يعتد منذ طفولته غير أن يكون في الكنيسة ويودع عام ويستقبل آخر.

وتابع: «لم استطع وأسرتي المكوث في المنزل، ورغم علمنا بإلغاء الصلوات، إلا أننا نعلم أن الأساقفة سمحوا أن تظل الكنيسة مفتوحة لأصوات الفردية لبعض الدقائق، نتضرع له أن يعبر بمصر المحنة ويرفع الوباء والبلاء».

أما ايزيس شكري، فقالت يكفيني لمحة للكنيسة، حتي استطيع دخول العام الجديد بتفاؤل، وعز على أن اجد الكنيسة صامته من الصلوات، وكذلك الانوار والاجراس.